В Калининградской области ввели ограничения на работу иностранцев в ряде сфер

Патент необходим иностранцу, который прибыл на территорию России с целью трудовой деятельности в порядке, не требующем получения визы. Без этого документа могут работать только граждане стран Таможенного союза: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Те иностранцы, которые прибыли в РФ по визе, должны оформить разрешение на работу.