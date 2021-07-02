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В Калининградской области ввели ограничения на работу иностранцев в ряде сфер

Ведомости

Иностранным гражданам, которым для работы на территории России необходимо оформить патент, запретят работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, водителями общественного транспорта, такси и преподавателями в дошкольном и школьном образовании в Калининградской области. Указ подписал губернатор региона Антон Алиханов, его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: ...производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении», — говорится в документе.

Помимо этого запрет распространится на работу в дошкольном и школьном образовании. Срок действия запрета составляет один год со дня его вступления в силу. Указ начнет действовать по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Патент необходим иностранцу, который прибыл на территорию России с целью трудовой деятельности в порядке, не требующем получения визы. Без этого документа могут работать только граждане стран Таможенного союза: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Те иностранцы, которые прибыли в РФ по визе, должны оформить разрешение на работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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