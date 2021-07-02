В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса
Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма «дельта», который обнаружен в 98 странах, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.
«В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии», — цитирует «РИА Новости» гендиректора ВОЗ. По его словам, необходимо отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них.
Он призвал соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами. Кроме того, он подчеркнул необходимость ускорить вакцинацию. По его мнению, это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19.
Как сообщал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, штамм коронавируса «дельта» в большей степени поражает желудочно-кишечный тракт, в меньшей – рецепторы верхних дыхательных путей, поэтому при заражении им реже пропадает обоняние.
Индийский или «дельта»-штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.