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В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Ведомости

Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма «дельта», который обнаружен в 98 странах, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

«В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии», — цитирует «РИА Новости» гендиректора ВОЗ. По его словам, необходимо отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них.

Он призвал соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами. Кроме того, он подчеркнул необходимость ускорить вакцинацию. По его мнению, это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19.

Как сообщал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, штамм коронавируса «дельта» в большей степени поражает желудочно-кишечный тракт, в меньшей – рецепторы верхних дыхательных путей, поэтому при заражении им реже пропадает обоняние.

Индийский или «дельта»-штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.

Ранее по теме: Вирусолог назвал особенность штамма коронавируса «дельта»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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