В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса

«В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии», — цитирует «РИА Новости» гендиректора ВОЗ. По его словам, необходимо отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них.