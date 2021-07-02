Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Приехавшие на Кубань без прививки туристы с 1 августа смогут сделать ее на месте

Ведомости

Прибывшие на курорты Краснодарского края россияне, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с августа смогут привиться на месте в течение трех дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Те граждане, которые не вакцинированы, — властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», — цитирует ТАСС Голикову.

Она также пояснила, что с 1 августа граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации, смогут предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до приезда или прилета в регион. Она подчеркнула, что соответствующее постановление главы Краснодарского края будет скорректировано.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края отменили требование об обязательном ПЦР-тесте для детей старше 6 лет при заселении в гостиницы, теперь тест не требуется для детей в возрасте до 14 лет включительно. Аналогом ПЦР-теста для детей с 15 до 18 лет может быть также медицинский документ, официальный сертификат о перенесенном заболевании, добавили в администрации региона.

30 июня власти Кубани также смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.

Ранее по теме: Гостиницы Краснодарского края будут принимать детей младше 14 лет без ПЦР-теста

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных