Приехавшие на Кубань без прививки туристы с 1 августа смогут сделать ее на месте
Прибывшие на курорты Краснодарского края россияне, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с августа смогут привиться на месте в течение трех дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Те граждане, которые не вакцинированы, — властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», — цитирует ТАСС Голикову.
Она также пояснила, что с 1 августа граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации, смогут предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до приезда или прилета в регион. Она подчеркнула, что соответствующее постановление главы Краснодарского края будет скорректировано.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края отменили требование об обязательном ПЦР-тесте для детей старше 6 лет при заселении в гостиницы, теперь тест не требуется для детей в возрасте до 14 лет включительно. Аналогом ПЦР-теста для детей с 15 до 18 лет может быть также медицинский документ, официальный сертификат о перенесенном заболевании, добавили в администрации региона.
30 июня власти Кубани также смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.