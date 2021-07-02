Приехавшие на Кубань без прививки туристы с 1 августа смогут сделать ее на месте

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края отменили требование об обязательном ПЦР-тесте для детей старше 6 лет при заселении в гостиницы, теперь тест не требуется для детей в возрасте до 14 лет включительно. Аналогом ПЦР-теста для детей с 15 до 18 лет может быть также медицинский документ, официальный сертификат о перенесенном заболевании, добавили в администрации региона.