В Мексике произвели тестовую партию «Спутника V»
В Мексике произвели первую тестовую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Производство было организовано РФПИ совместно с мексиканской фармацевтической компанией Birmex. Препарат планируется использовать для вакцинации против коронавируса в этой стране.
«Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и запустило производство российской вакцины», — отмечает РФПИ.
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.