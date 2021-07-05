Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 от Johnson & Johnson

В апреле американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых. Аналогичные случаи фиксировались и в других странах. Отказаться от данной вакцины решили, например, в Дании, Норвегии и Финляндии. При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали возобновить применение Janssen, поскольку там не подтвердили прямую связь между образованием тромбов и использованием указанной вакцины.