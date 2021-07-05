Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 от Johnson & Johnson
Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса Janssen, разработанную американской компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Janssen — это векторный препарат. Он содержит «обезвреженный» аденовирус человека, в который «вмонтирована» ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, пояснили в минздраве. Вакцина хранится при температуре от +2 до +8 градусов и является однокомпонентной.
Ранее на Украину поставили 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима, рассказали в ведомстве. Там также напомнили, что препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом, США, Великобританией и другими государствами.
8 июня власти Украины разрешили въезжать в страну иностранцам, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ. В этот перечень входят вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Serum Institute of India Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm/BIBP и Sinovac.
Российских препаратов в списке нет. По этой причине в государственной пограничной службе Украины сообщили, что люди, привившиеся «Спутником V», на территорию страны без теста попасть не могут.
В апреле американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых. Аналогичные случаи фиксировались и в других странах. Отказаться от данной вакцины решили, например, в Дании, Норвегии и Финляндии. При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали возобновить применение Janssen, поскольку там не подтвердили прямую связь между образованием тромбов и использованием указанной вакцины.