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Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 от Johnson & Johnson

Ведомости

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса Janssen, разработанную американской компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Janssen — это векторный препарат. Он содержит «обезвреженный» аденовирус человека, в который «вмонтирована» ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, пояснили в минздраве. Вакцина хранится при температуре от +2 до +8 градусов и является однокомпонентной.

Ранее на Украину поставили 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима, рассказали в ведомстве. Там также напомнили, что препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом, США, Великобританией и другими государствами.

8 июня власти Украины разрешили въезжать в страну иностранцам, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ. В этот перечень входят вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Serum Institute of India Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm/BIBP и Sinovac.

Российских препаратов в списке нет. По этой причине в государственной пограничной службе Украины сообщили, что люди, привившиеся «Спутником V», на территорию страны без теста попасть не могут.

В апреле американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало временно прекратить вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson после образования тромбов у шести привитых. Аналогичные случаи фиксировались и в других странах. Отказаться от данной вакцины решили, например, в Дании, Норвегии и Финляндии. При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали возобновить применение Janssen, поскольку там не подтвердили прямую связь между образованием тромбов и использованием указанной вакцины.

Ранее по теме: Украина не будет пускать привитых «Спутником V» иностранцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных