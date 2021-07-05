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Беглов рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге

Ведомости

Число жителей Санкт-Петербурга, сделавших прививку от коронавируса, скоро достигнет 1 млн человек, заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» губернатор города Александр Беглов.

«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 000 прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — сказал он. «Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в один миллион привитых петербуржцев», — добавил глава Северной столицы (цитата по «РИА Новости»).

При этом, по словам Беглова, ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще непростая. Показатели суточного прироста зараженных увеличиваются. Однако при этом стабилизировалось количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

19 июня власти Санкт-Петербурга обязали до 15 августа вакцинировать от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти города, госучреждений и государственных унитарных предприятий. В целом к указанному сроку антитела должны быть минимум у 65% таких работников и чиновников.

По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы среди всех регионов России по числу граждан с выявленным коронавирусом. Таковых там 480 000, из которых почти 16 900 человек скончались. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 1828 жителей города. Это максимальный показатель с 3 февраля. Умерли в течение 24 часов 100 пациентов с COVID-19.

Ранее по теме: Беглов заявил о прохождении повторной вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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