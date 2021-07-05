Беглов рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге

«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 000 прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — сказал он. «Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в один миллион привитых петербуржцев», — добавил глава Северной столицы (цитата по «РИА Новости»).