Беглов рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге
Число жителей Санкт-Петербурга, сделавших прививку от коронавируса, скоро достигнет 1 млн человек, заявил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» губернатор города Александр Беглов.
«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 000 прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — сказал он. «Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в один миллион привитых петербуржцев», — добавил глава Северной столицы (цитата по «РИА Новости»).
При этом, по словам Беглова, ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще непростая. Показатели суточного прироста зараженных увеличиваются. Однако при этом стабилизировалось количество госпитализаций пациентов с COVID-19.
19 июня власти Санкт-Петербурга обязали до 15 августа вакцинировать от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти города, госучреждений и государственных унитарных предприятий. В целом к указанному сроку антитела должны быть минимум у 65% таких работников и чиновников.
По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы среди всех регионов России по числу граждан с выявленным коронавирусом. Таковых там 480 000, из которых почти 16 900 человек скончались. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 1828 жителей города. Это максимальный показатель с 3 февраля. Умерли в течение 24 часов 100 пациентов с COVID-19.