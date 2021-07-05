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СМИ сообщили о госпитализации Татьяны Москальковой

Ведомости

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Москалькова прошла вакцинацию от коронавируса в апреле этого года, следует из публикации в ее Instagram-аккаунте. «Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная», — написала Москалькова.

Ранее по теме: Москалькова сообщила о случаях дискриминации непривитых граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных