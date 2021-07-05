СМИ сообщили о госпитализации Татьяны Москальковой
Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — сказал собеседник агентства.
По его словам, работа в аппарате Москальковой ведется по плану.
Москалькова прошла вакцинацию от коронавируса в апреле этого года, следует из публикации в ее Instagram-аккаунте. «Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная», — написала Москалькова.