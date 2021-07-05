Российские туристы смогу въехать в Болгарию с отрицательным тестом на COVID-19
Туристы из России при прибытии в Болгарию должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, сообщается на сайте болгарского министерства здравоохранения.
Аналогичные требования касаются жителей Испании и Кипра. Также граждане всех трех стран вправе показать сертификат Евросоюза (ЕС) о прохождении вакцинации от COVID-19 вместо ПЦР-теста. Однако российские препараты против коронавируса пока не получили одобрения на уровне ЕС, так что нужный документ не выдают тем, кто привился отечественными вакцинами.
Такие меры болгарского правительства касаются всех государств, отнесенных к «оранжевой» зоне. Туда попали те страны, где ситуация с COVID-19 заметно ухудшилась.
Требование не распространяется на жителей из государств «зеленой» зоны. В нее входят 20 стран, включая Австрию, Германию, Эстонию, Италию и другие.
В «красную» зону входят 36 стран. Среди них Индия, некоторые государства СНГ, Африки и Южной Америки. Жителям этих государств въезд в Болгарию запрещен.
Россия возобновила авиасообщение с Болгарией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, с 28 июня.
Вчера коронавирус был выявлен у 25 142 россиян. Это рекорд со 2 января. Сегодня показатель составил 24 353 новых случая. В целом за время пандемии инфекция обнаружилась у 5,6 млн россиян. Из них 138,5 тыс. умерли.