Российские туристы смогу въехать в Болгарию с отрицательным тестом на COVID-19

Аналогичные требования касаются жителей Испании и Кипра. Также граждане всех трех стран вправе показать сертификат Евросоюза (ЕС) о прохождении вакцинации от COVID-19 вместо ПЦР-теста. Однако российские препараты против коронавируса пока не получили одобрения на уровне ЕС, так что нужный документ не выдают тем, кто привился отечественными вакцинами.