Федеральную трассу Джубга – Сочи перекрыли из-за оползня

«Перекрыто две полосы движения в обоих направлениях. По одной в каждом направлении. На месте работают инспекторы ДПС, просим водителей во избежание сложной заторовой ситуации воздержаться от поездок либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине», – сказано в сообщении.