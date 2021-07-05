Федеральную трассу Джубга – Сочи перекрыли из-за оползня
В районе поселка Гизель-Дере в Краснодарском крае сошел сель длиной 40 метров и высотой 2 метра, вследствие чего движение по федеральной трассе Джубга – Сочи перекрыто, сообщается на странице кубанской Госавтоинспекции в Instagram.
«Перекрыто две полосы движения в обоих направлениях. По одной в каждом направлении. На месте работают инспекторы ДПС, просим водителей во избежание сложной заторовой ситуации воздержаться от поездок либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине», – сказано в сообщении.
На данный момент специальная техника расчищает проезжую часть от грунта. Также проводится ликвидация последствий верхового оползня.
Ранее, 4 июля, в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе наблюдались перебои с подачей электроэнергии, оказались снесены несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате происшествия пострадали около 30 домовладений. Глава региона поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов. Он указал, что в такие пункты поступит запас питания на три дня.