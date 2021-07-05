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Федеральную трассу Джубга – Сочи перекрыли из-за оползня

Ведомости

В районе поселка Гизель-Дере в Краснодарском крае сошел сель длиной 40 метров и высотой 2 метра, вследствие чего движение по федеральной трассе Джубга – Сочи перекрыто, сообщается на странице кубанской Госавтоинспекции в Instagram.

«Перекрыто две полосы движения в обоих направлениях. По одной в каждом направлении. На месте работают инспекторы ДПС, просим водителей во избежание сложной заторовой ситуации воздержаться от поездок либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине», – сказано в сообщении.

На данный момент специальная техника расчищает проезжую часть от грунта. Также проводится ликвидация последствий верхового оползня.

Ранее, 4 июля, в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе наблюдались перебои с подачей электроэнергии, оказались снесены несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате происшествия пострадали около 30 домовладений. Глава региона поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов. Он указал, что в такие пункты поступит запас питания на три дня.

Ранее по теме: Власти Краснодарского края предостерегли жителей от купания в водоемах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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