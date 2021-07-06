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Сотрудников ритейла и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди

Ведомости

Сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди, для этого в пунктах вакцинации им выделят отдельные временные слоты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отметив, что частные медицинские компании, где проводят вакцинацию работников ритейла, также получат вакцину.

«Возможностей для вакцинации огромное количество с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», — цитирует ТАСС замминистра. По его словам, вопрос с поставками вакцин в медорганизации решен и нет «каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников».

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании с руководством мэрии Москвы, Минпромторга, департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, торговых сетей и общепита, отметил Евтухов. По его словам, ранее поставка вакцин в медорганизации, с которыми крупные торговые сети столицы заключили договоры на вакцинацию сотрудников, была приостановлена.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители и ритейлеры Москвы не успевают привить от коронавируса 60% сотрудников, потому что запись на вакцинацию заполнена до августа и запасы вакцины в городе небольшие. При этом депздрав города заявил, что запись на вакцинацию от коронавируса доступна на ближайшие три дня в большинстве поликлиник Москвы.

Ранее по теме: Власти ответили на данные о нехватке вакцин в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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