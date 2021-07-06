Сотрудников ритейла и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди

«Возможностей для вакцинации огромное количество с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», — цитирует ТАСС замминистра. По его словам, вопрос с поставками вакцин в медорганизации решен и нет «каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников».