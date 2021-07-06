Сотрудников ритейла и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди
Сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди, для этого в пунктах вакцинации им выделят отдельные временные слоты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отметив, что частные медицинские компании, где проводят вакцинацию работников ритейла, также получат вакцину.
«Возможностей для вакцинации огромное количество с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», — цитирует ТАСС замминистра. По его словам, вопрос с поставками вакцин в медорганизации решен и нет «каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников».
Эта тема обсуждалась сегодня на совещании с руководством мэрии Москвы, Минпромторга, департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, торговых сетей и общепита, отметил Евтухов. По его словам, ранее поставка вакцин в медорганизации, с которыми крупные торговые сети столицы заключили договоры на вакцинацию сотрудников, была приостановлена.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители и ритейлеры Москвы не успевают привить от коронавируса 60% сотрудников, потому что запись на вакцинацию заполнена до августа и запасы вакцины в городе небольшие. При этом депздрав города заявил, что запись на вакцинацию от коронавируса доступна на ближайшие три дня в большинстве поликлиник Москвы.