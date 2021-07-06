Комиссия МАК начала расследовать крушение Ан-26 на Камчатке
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-26 на Камчатке, следует из публикации на сайте организации. Комиссия приступила к работе.
Ранее сегодня самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Паланы в 5:50 мск.
«6 июля 2021 г. в районе аэродрома Палана произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-26Б-100 RA-26085 АО "Камчатское авиационное предприятие". По имеющейся информации, на борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отмечается в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 найдены в 3,8 км от аэропорта. Все пассажиры и экипаж погибли, подтвердил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. «22 пассажира и шесть — экипаж [погибли]», — ответил он на вопрос.