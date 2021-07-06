Комиссия МАК начала расследовать крушение Ан-26 на Камчатке

Ранее в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 найдены в 3,8 км от аэропорта. Все пассажиры и экипаж погибли, подтвердил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. «22 пассажира и шесть — экипаж [погибли]», — ответил он на вопрос.