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Комиссия МАК начала расследовать крушение Ан-26 на Камчатке

Ведомости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-26 на Камчатке, следует из публикации на сайте организации. Комиссия приступила к работе.

Ранее сегодня самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Паланы в 5:50 мск.

«6 июля 2021 г. в районе аэродрома Палана произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-26Б-100 RA-26085 АО "Камчатское авиационное предприятие". По имеющейся информации, на борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 найдены в 3,8 км от аэропорта. Все пассажиры и экипаж погибли, подтвердил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. «22 пассажира и шесть — экипаж [погибли]», — ответил он на вопрос.

Ранее по теме: МЧС сообщило о нахождении обломков пропавшего у Камчатки Ан-26

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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