Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра
Поиски обломков самолета Ан-26 на Камчатке приостановили из-за наступления темноты, их возобновят утром, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток», — сообщили в МЧС.
Как рассказал агентству представитель правительства региона, спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета.
Ранее в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 найдены в 3,8 км от аэропорта. Все пассажиры и экипаж погибли, подтвердил «Ведомостям» гендиректор авиакомпании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. По его словам, на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.
Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин крушения самолета.