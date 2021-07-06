Опрос показал долю не поддерживающих продэмбарго граждан
Более трети россиян (36%) выступают против продовольственного эмбарго, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМа «Специфика восприятия жителями России отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций». В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов.
Доля противников продэмбарго с каждым годом увеличивается, говорится в исследовании. Если в год его введения в 2014 г. противников было 9%, в 2015 г. — 20%, то в 2021 г. — 36%. Наибольшая доля противников продэмбарго зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге (по 50%), в других городах доля противников составляет 36%, в сельской местности — 30%. В 2014 г. продэмбарго поддерживали 84%, к 2021 г. доля снизилась до 57%.
При этом, как отмечается в исследовании, чем моложе опрашиваемые респонденты, тем больше среди них доля противников продэмбарго. Среди людей в возрасте 18–24 лет их 45%, в группе 35–44 года — 25%, а среди людей старше 60 лет — 17%. Та же закономерность выявляется и в предпочтениях: чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он предпочитает отечественный продукт. Так, среди людей старше 60 лет отечественные продукты предпочитают 69%, в возрастной категории 35–44 года — 56% предпочитают российские продукты, а среди молодежи (18–24 года) отечественное предпочитают лишь 13%.
Однако среди всех опрошенных примерно половина (46%) уверены, что российские товары лучшего качества, чем импортные, и лишь 11% считают, что продукция из-за рубежа лучше отечественной.
В августе 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. Позже правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 г. — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается. В конце ноября Путин подписал указ о продлении до конца 2021 г. ответных санкций в отношении ряда стран, введенных в 2014 г.