Саммит Евросоюза решил продлить действующие с 2014 года санкции против России

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 г. сроком на год. Они были инициированы Брюсселем в связи с событиями на востоке Украины. В марте 2015 г. Евросоюз поставил условием отмены санкций полное исполнение Минских соглашений, включая пункты о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва, и передачу донбасского участка российско-украинской границы, чего требует Киев. Последовательность, в которой должны быть выполнены эти условия, до сих пор остается предметом дискуссий. Кроме того, российские власти подчеркивают, что конфликт на Донбассе — внутриукраинский, а Россия не является его стороной.