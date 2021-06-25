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Саммит Евросоюза решил продлить действующие с 2014 года санкции против России

Ведомости

Саммит Евросоюза решил продлить действующие с 2014 г. экономические санкции ЕС против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений», — написал Мишель. Он заверил, что ЕС «будет придерживаться единого и стратегического подхода к России».

«Мы изучим форматы и условия диалога [с Россией]», — добавил Мишель.

Ранее сегодня некоторые страны ЕС не поддержали инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Россия-ЕС с участием президента России Владимира Путина (этот формат заморожен с 2014 г.). Как сообщал Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник, против этой идеи выступили 12 представителей стран-участниц ЕС, в том числе Нидерландов, Польши, стран Прибалтики и Румынии. Более того, накануне по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю проработать варианты новых ограничительных мер против России, которые могут применяться в будущем.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 г. сроком на год. Они были инициированы Брюсселем в связи с событиями на востоке Украины. В марте 2015 г. Евросоюз поставил условием отмены санкций полное исполнение Минских соглашений, включая пункты о проведении местных выборов, на котором настаивает Москва, и передачу донбасского участка российско-украинской границы, чего требует Киев. Последовательность, в которой должны быть выполнены эти условия, до сих пор остается предметом дискуссий. Кроме того, российские власти подчеркивают, что конфликт на Донбассе — внутриукраинский, а Россия не является его стороной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных