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Привитых от коронавируса граждан освободили от ПЦР-тестов при въезде из-за границы

Ведомости

Привитые и переболевшие россияне с 10 июля освобождаются от прохождения ПЦР-теста после возвращения из-за границы, непривитых освободят от обязанности делать два теста, но обяжут находиться на карантине до получения результата однократного тестирования. Это следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Так, Роспотребнадзор отменил действовавшее с мая обязательное двукратное тестирование для россиян, приезжающих из-за границы. Для них оставлен один тест, который необходимо сдать в течение трех дней по прибытию, однако туристы должны «до получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)».

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в документе.

Также, согласно распоряжению Роспотребнадзора, к приложению «Путешествую без ковид», изначально действовавшему только доля граждан стран — членов ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), с 10 июля смогу присоединиться граждане Таджикистана, а с 1 сентября — Азербайджана, Молдавии, Туркмении и Узбекистана.

В конце апреля Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа граждан дважды сдавать тест на COVID-19. До 1 мая ужесточение действовало только для туристов, прибывающих из Турции и Танзании, а после 1 мая правило распространилось на туристов, возвращающихся из всех стран. Этому предшествовало решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне роста заболеваемости в этих странах. Сейчас авиасообщение с Турцией восстановлено.

Ранее по теме: Прибывающие из Турции граждане должны будут сдать два теста на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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