Привитых от коронавируса граждан освободили от ПЦР-тестов при въезде из-за границы

В конце апреля Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа граждан дважды сдавать тест на COVID-19. До 1 мая ужесточение действовало только для туристов, прибывающих из Турции и Танзании, а после 1 мая правило распространилось на туристов, возвращающихся из всех стран. Этому предшествовало решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией на фоне роста заболеваемости в этих странах. Сейчас авиасообщение с Турцией восстановлено.