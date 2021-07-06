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Путин пообещал решить экологические проблемы в городах Кузбасса

Ведомости

Власти постепенно будут решать экологические проблемы, возникшие на территории Кузбасса, в частности, к 2024 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Новокузнецке должен снизиться на 20%, заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса. Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

«Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро», — сказал Путин, добавив, что «нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса».

Он отметил, что в приоритете властей также находится повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса и их благоустройство.

«Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы – только что губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится, идёт. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц», — заявил президент.

Ранее по теме: Путин призвал создать в Кузбассе 40 000 рабочих мест в неугольных отраслях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных