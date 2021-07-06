Путин пообещал решить экологические проблемы в городах Кузбасса
Власти постепенно будут решать экологические проблемы, возникшие на территории Кузбасса, в частности, к 2024 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Новокузнецке должен снизиться на 20%, заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса. Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.
«Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро», — сказал Путин, добавив, что «нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса».
Он отметил, что в приоритете властей также находится повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса и их благоустройство.
«Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы – только что губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится, идёт. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц», — заявил президент.