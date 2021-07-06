В Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации

Ранее московские полицейские задержали группу лиц по подозрению в подделке и реализации документов о вакцинации против коронавируса, сообщало министерство. В офисе подозреваемых сотрудники МВД обнаружили и изъяли свыше 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций. Двум задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.