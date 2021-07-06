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В Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации

Ведомости

За прошедшую неделю в Москве возбуждено 14 уголовных дел из-за подделки медицинских документов, в частности справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Всего с начала года было возбуждено 49 таких уголовных дел.

«За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ», — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что речь идет о пресечении каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Ранее московские полицейские задержали группу лиц по подозрению в подделке и реализации документов о вакцинации против коронавируса, сообщало министерство. В офисе подозреваемых сотрудники МВД обнаружили и изъяли свыше 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций. Двум задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее по теме: В Москве задержали подозреваемых в подделке документов о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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