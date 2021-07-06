В Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации
За прошедшую неделю в Москве возбуждено 14 уголовных дел из-за подделки медицинских документов, в частности справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Всего с начала года было возбуждено 49 таких уголовных дел.
«За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ», — говорится в сообщении.
В МВД пояснили, что речь идет о пресечении каналов распространения поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.
Ранее московские полицейские задержали группу лиц по подозрению в подделке и реализации документов о вакцинации против коронавируса, сообщало министерство. В офисе подозреваемых сотрудники МВД обнаружили и изъяли свыше 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против COVID-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций. Двум задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.