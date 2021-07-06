Бастрыкин поручил проработать все версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

«Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося», — говорится в сообщении. Отмечается, что на совещании был заслушан доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о ходе расследования этого дела.