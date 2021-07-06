Бастрыкин поручил проработать все версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании с руководителями региональных подразделений ведомства поручил проработать все возможные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте СК.
«Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося», — говорится в сообщении. Отмечается, что на совещании был заслушан доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о ходе расследования этого дела.
Ранее сообщалось, что поиски обломков самолета Ан-26 на Камчатке приостановили из-за наступления темноты.
Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта, сообщало МЧС. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин крушения самолета.