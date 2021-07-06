В Москве вакцинировали от коронавируса первую группу детей
В Москве 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
«Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
В общей сложности в исследовании планируется участие 100 детей, добавил он. По словам Усманова, все дети проходят тщательный отбор, специалисты исследуют их состояние здоровья на предмет противопоказаний к вакцинации.
«Все себя чувствуют хорошо, никаких осложнений», — добавил он.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.