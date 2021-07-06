В Москве вакцинировали от коронавируса первую группу детей

Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.