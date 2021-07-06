Рестораторы попросили об отсрочке вакцинации 60% сотрудников

До 60% сотрудников (например, в бухгалтерии или других отделах) категорически отказываются прививаться по личным причинам, а не по медицинскому отводу, говорит основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Государство не создало условия для того, чтобы люди адекватно оценивали опасность болезни и необходимость прививки, а предприниматель обязан и должен, а сотрудник — не должен и не обязан. То есть любой сотрудник может вполне спокойно сказать: а я вхожу в те 40%, которые не привиты. Эта идея была хорошей, потому что много людей пошло прививаться. Но применять к бизнесу санкции — категорически недопустимо, если кто то не уложится в проценты или сроки», — сказал он.