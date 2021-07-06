Рестораторы попросили об отсрочке вакцинации 60% сотрудников

Рестораторы попросили об отсрочке вакцинации 60% сотрудниковОтрасль не успевает привить иностранных сотрудников из-за поздних сроков начала вакцинации
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов направил письмо в управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой сдвинуть срок обязательной вакцинации 60% сотрудников с 15 июля до 1 августа. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил Миронов. Из письма следует, что рестораторы не могут уложиться в установленный сейчас срок «по не зависящим от них причинам». В частности, значительная часть сотрудников приходится на иностранных граждан, вакцинация которых началась только 27 июня. При этом мест для вакцинации всего два и у них низкая пропускная способность.
16 июня главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям». В частности, она обязала провести вакцинацию не менее 60% сотрудников сфер торговли, салонов красоты, общепита и др. Это решение объяснялось неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Москве.
«Ведомости» направили запрос в управление Роспотребнадзора по Москве, а также в центральный аппарат ведомства. Представитель департамента торговли и услуг Москвы сообщил «Ведомостям», что данный вопрос пока не обсуждался.
«Если россияне имели возможность прививаться прямо с момента принятия постановления, то для иностранцев прививочные пункты открыли недавно совсем (с 27 июня. — Прим. ред.). Пропускная способность прививочных пунктов не позволит отрасли успеть привить 60% сотрудников к 15 июля. Там, где работает мало иностранцев, могут успеть привить к 15-му числу, а там, где их много (например, этнические рестораны восточной или японской кухни), — гарантированно не успеют», — пояснил Миронов.
Огромное количество заведений, особенно сетевых, принимали на работу мигрантов, говорит сооснователь ресторанного холдинга Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. «У многих заведений 50, 60, а то и 70% трудовых мигрантов от состава всего персонала. Трудовых мигрантов начали вакцинировать не так давно и всего лишь в двух местах Москвы. Соответственно, дикие очереди и пропускная способность не позволяет привить всех трудовых мигрантов», — рассказал он «Ведомостям».
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что еще одной причиной того, почему отрасль общественного питания не успеет привить 60% сотрудников к 15 июля, является недоверие к вакцинации. По его словам, существует некоторая доля сотрудников, которые не хотят прививаться. «И лекции врачей, и возможные поощрения, и угроза отстранения от работы не действуют», — говорит Бухаров.
До 60% сотрудников (например, в бухгалтерии или других отделах) категорически отказываются прививаться по личным причинам, а не по медицинскому отводу, говорит основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Государство не создало условия для того, чтобы люди адекватно оценивали опасность болезни и необходимость прививки, а предприниматель обязан и должен, а сотрудник — не должен и не обязан. То есть любой сотрудник может вполне спокойно сказать: а я вхожу в те 40%, которые не привиты. Эта идея была хорошей, потому что много людей пошло прививаться. Но применять к бизнесу санкции — категорически недопустимо, если кто то не уложится в проценты или сроки», — сказал он.
Для сотрудников, не успевших привиться вовремя, это обернется увольнением либо переводом сотрудника в серую зону, подчеркнул Миронов. «Либо их будут увольнять, либо они будут работать «в черную», что совершенно негативно и неправильно», — отметил омбудсмен.
6 июля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди, для этого в пунктах вакцинации им выделят отдельные временные слоты. Он отметил, что частные медицинские компании, где проводят вакцинацию работников ритейла, также получат вакцину.
По его словам, вопрос с поставками вакцин в медорганизации решен и нет «каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников».
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители и ритейлеры Москвы не успевают привить от коронавируса 60% сотрудников, потому что запись на вакцинацию заполнена до августа и запасы вакцины в городе небольшие. При этом депздрав города заявил, что запись на вакцинацию от коронавируса доступна на ближайшие три дня в большинстве поликлиник Москвы.
«Русбренд» предложил мэрии Москвы до 15 августа не наказывать работодателей, которые не успеют вакцинировать сотрудников, сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт отметил, что за нарушение обязательной вакцинации ИП и юрлицам грозит штраф до 300 000 руб., при повторном нарушении – до 1 млн руб.