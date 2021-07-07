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Венесуэла одобрила использование вакцины «ЭпиВакКорона»

Ведомости

Медицинский регулятор Венесуэлы выдал специальное санитарное разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александру Эрнандес.

«ЭпиВакКорона — это безопасная и качественная вакцина, которая будет иметь хороший эффект для борьбы с коронавирусом, она абсолютно пригодна для применения населением, только ждем начала поставок», — отметила Эрнандес.

В конце марта Венесуэла получила партию препарата для исследований. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашение о поставках вакцины в Венесуэлу.

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Вакцина «Спутник V» поставляется в более 60 стран мира с населением более 3 млрд человек. В нескольких странах открыто производство препарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных