Венесуэла одобрила использование вакцины «ЭпиВакКорона»
Медицинский регулятор Венесуэлы выдал специальное санитарное разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александру Эрнандес.
«ЭпиВакКорона — это безопасная и качественная вакцина, которая будет иметь хороший эффект для борьбы с коронавирусом, она абсолютно пригодна для применения населением, только ждем начала поставок», — отметила Эрнандес.
В конце марта Венесуэла получила партию препарата для исследований. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашение о поставках вакцины в Венесуэлу.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Вакцина «Спутник V» поставляется в более 60 стран мира с населением более 3 млрд человек. В нескольких странах открыто производство препарата.