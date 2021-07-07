Гражданам России вернут средства на оплату газификации по договорам после 21 апреля
Граждане России смогут вернуть средства по договорам на газификацию, если они были оплачены после 21 апреля и до вступления в силу новых правил о бесплатной газификации, сообщил премьер-министр РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«Граждане, которые подали заявки (на газификацию) с 21 апреля... до вступления в силу новых правил (бесплатной газификации), также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключенным после 21 апреля договорам», — отметил Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Как отметил вице-премьер, ссылаясь на данные «Газпрома», сейчас таких договоров 28 тыс.
21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны.
11 июня Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».