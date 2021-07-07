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Гражданам России вернут средства на оплату газификации по договорам после 21 апреля

Ведомости

Граждане России смогут вернуть средства по договорам на газификацию, если они были оплачены после 21 апреля и до вступления в силу новых правил о бесплатной газификации, сообщил премьер-министр РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Граждане, которые подали заявки (на газификацию) с 21 апреля... до вступления в силу новых правил (бесплатной газификации), также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключенным после 21 апреля договорам», — отметил Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил вице-премьер, ссылаясь на данные «Газпрома», сейчас таких договоров 28 тыс.

21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны.

11 июня Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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