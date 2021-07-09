Регуляторы США не увидели необходимости в третьей прививке от коронавируса
Жители США, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, защищены от тяжелого течения болезни и смерти, в том числе от дельта-штамма вируса; сейчас им не нужна третья, бустерная прививка, говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
«Американцам, которые прошли полную вакцинацию, сейчас не нужна бустерная прививка», — говорится в сообщении.
CDC, FDA и Национальные институты здравоохранения (NIH) США принимают участие в научных исследованиях, чтобы выяснить, понадобится ли третья прививка от коронавируса или когда она может быть нужна. «Мы готовы делать бустерные прививки, если или когда наука продемонстрирует, что они необходимы», — отметили в регуляторах.
Ранее компании Prizer и BioNTech сообщили, что планируют предоставить регуляторам США и ЕС информацию об эффективности третьей дозы вакцины от коронавируса. По мнению компаний, третья прививка нужна через 6-12 месяцев после полной вакцинации, чтобы улучшить защиту от коронавируса.
В Москве ранее началась ревакцинация от коронавируса для тех, кто сделал прививку от коронавируса более полугода назад. Для ревакцинации используют вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» независимо от того, каким препаратом была сделана прививка ранее.