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Регуляторы США не увидели необходимости в третьей прививке от коронавируса

Ведомости

Жители США, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, защищены от тяжелого течения болезни и смерти, в том числе от дельта-штамма вируса; сейчас им не нужна третья, бустерная прививка, говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Американцам, которые прошли полную вакцинацию, сейчас не нужна бустерная прививка», — говорится в сообщении.

CDC, FDA и Национальные институты здравоохранения (NIH) США принимают участие в научных исследованиях, чтобы выяснить, понадобится ли третья прививка от коронавируса или когда она может быть нужна. «Мы готовы делать бустерные прививки, если или когда наука продемонстрирует, что они необходимы», — отметили в регуляторах.

Ранее компании Prizer и BioNTech сообщили, что планируют предоставить регуляторам США и ЕС информацию об эффективности третьей дозы вакцины от коронавируса. По мнению компаний, третья прививка нужна через 6-12 месяцев после полной вакцинации, чтобы улучшить защиту от коронавируса.

В Москве ранее началась ревакцинация от коронавируса для тех, кто сделал прививку от коронавируса более полугода назад. Для ревакцинации используют вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» независимо от того, каким препаратом была сделана прививка ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных