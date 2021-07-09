Регуляторы США не увидели необходимости в третьей прививке от коронавируса

Жители США, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, защищены от тяжелого течения болезни и смерти, в том числе от дельта-штамма вируса; сейчас им не нужна третья, бустерная прививка, говорится в совместном заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).