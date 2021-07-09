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Попова исключила возможность распространения коронавируса привитыми людьми

Ведомости

Человек, прошедший полный курс вакцинации от коронавируса, не распространяет эту инфекцию, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она.

Попова отметила, что сейчас крайне мало людей, сделавших прививку от коронавируса, заболевают COVID-19. По ее словам, число таких случаев составляет лишь 0,7%, или два случая из 300.

В январе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинированные люди все равно должны соблюдать масочный режим. Он объяснил это тем, что такие граждане все равно могут передавать инфекцию незащищенным людям.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 25 766 россиян. Это максимальный показатель со 2 января. В целом за время пандемии COVID-19 выявили у 5 733 218 граждан. Из них 141 501 человек умер.

На сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавируса прошли 18,7 млн россиян, или 12,8% населения страны. Еще почти 27,9 млн граждан пока получили лишь одну из двух необходимых прививок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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