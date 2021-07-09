В Москве после долгого ремонта открылась станция метро «Смоленская»
Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской ветки столичного метрополитена открыли после капитального ремонта, который начался в конце февраля 2020 г. Об этом сообщает пресс-служба московского дептранса.
«Ко Дню московского транспорта мы закончили ремонт, который шел там с февраля прошлого года. На станции заменили эскалаторы 1953 г., а вестибюлю вернули исторический вид», — говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что новые эскалаторы должны прослужить 50 лет, «они надежнее и энергоэффективнее на 30%, а также обладают более плавным ходом».
Кроме того, на станции перенесли кассы в центр вестибюля, восстановили историческое освещение, отреставрировали мозаики, лепной декор и мраморную облицовку, восстановили полы с историческим рисунком, а также воссоздали декор витражей фасада.
Станция «Смоленская» расположена в районе Арбат (ЦАО) под Смоленской площадью, по которой и получила свое название. Открыта 5 апреля 1953 г. До реконструкции ее ежедневный пассажиропоток составлял более 45 000 человек