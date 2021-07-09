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В Москве после долгого ремонта открылась станция метро «Смоленская»

Ведомости

Станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской ветки столичного метрополитена открыли после капитального ремонта, который начался в конце февраля 2020 г. Об этом сообщает пресс-служба московского дептранса.

«Ко Дню московского транспорта мы закончили ремонт, который шел там с февраля прошлого года. На станции заменили эскалаторы 1953 г., а вестибюлю вернули исторический вид», — говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что новые эскалаторы должны прослужить 50 лет, «они надежнее и энергоэффективнее на 30%, а также обладают более плавным ходом».

Кроме того, на станции перенесли кассы в центр вестибюля, восстановили историческое освещение, отреставрировали мозаики, лепной декор и мраморную облицовку, восстановили полы с историческим рисунком, а также воссоздали декор витражей фасада.

Станция «Смоленская» расположена в районе Арбат (ЦАО) под Смоленской площадью, по которой и получила свое название. Открыта 5 апреля 1953 г. До реконструкции ее ежедневный пассажиропоток составлял более 45 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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