В Москве после долгого ремонта открылась станция метро «Смоленская»

«Ко Дню московского транспорта мы закончили ремонт, который шел там с февраля прошлого года. На станции заменили эскалаторы 1953 г., а вестибюлю вернули исторический вид», — говорится в сообщении. В дептрансе отметили, что новые эскалаторы должны прослужить 50 лет, «они надежнее и энергоэффективнее на 30%, а также обладают более плавным ходом».