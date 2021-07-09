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Голикова сообщила о росте смертности в июне на 14%

Ведомости

Показатель смертности в России в июне 2021 г. вырос по сравнению с июнем 2020 г. почти на 14%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%», — сказала Голикова журналистам.

Как отметила вице-премьер, ссылаясь на данные Росстата, в мае 2021 г. этот показатель сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с апрелем 2021 г. — на 3,6%.

«По официальным данным Росстата, смертность в мае 2021 года снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021 года, а по сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1%», — сказала Голикова журналистам.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 21 832 человека, погибли — 726. Выше отметки в 700 случаев число смертей за сутки удерживается четвертый день подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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