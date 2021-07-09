Голикова сообщила о росте смертности в июне на 14%

«По официальным данным Росстата, смертность в мае 2021 года снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021 года, а по сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1%», — сказала Голикова журналистам.