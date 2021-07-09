Голикова сообщила о росте смертности в июне на 14%
Показатель смертности в России в июне 2021 г. вырос по сравнению с июнем 2020 г. почти на 14%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%», — сказала Голикова журналистам.
Как отметила вице-премьер, ссылаясь на данные Росстата, в мае 2021 г. этот показатель сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с апрелем 2021 г. — на 3,6%.
«По официальным данным Росстата, смертность в мае 2021 года снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021 года, а по сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1%», — сказала Голикова журналистам.
За последние сутки в России зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 21 832 человека, погибли — 726. Выше отметки в 700 случаев число смертей за сутки удерживается четвертый день подряд.