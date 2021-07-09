Минцифры рассказало о механизме уведомления о новых выплатах через госуслуги

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Выплату также смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие российское гражданство и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей или законные представители.