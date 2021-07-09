Минцифры рассказало о механизме уведомления о новых выплатах через госуслуги
Портал «Госуслуги» автоматически заполнит заявление на получение выплаты на школьников и направит уведомление пользователю в личный кабинет, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.
«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах», — приводит пресс-служба Минцифры слова министра.
По его словам, автоматическая форма заполнения заявления поможет гражданам сэкономить время и напомнит о получении положенных им выплат. Новый механизм начнут тестировать с 11 июля. При этом, если уведомление с портала не придет, то с 15 июля можно будет заполнить заявление привычным способом, отметил министр.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Выплату также смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие российское гражданство и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей или законные представители.