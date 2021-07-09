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Минцифры рассказало о механизме уведомления о новых выплатах через госуслуги

Ведомости

Портал «Госуслуги» автоматически заполнит заявление на получение выплаты на школьников и направит уведомление пользователю в личный кабинет, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах», — приводит пресс-служба Минцифры слова министра.

По его словам, автоматическая форма заполнения заявления поможет гражданам сэкономить время и напомнит о получении положенных им выплат. Новый механизм начнут тестировать с 11 июля. При этом, если уведомление с портала не придет, то с 15 июля можно будет заполнить заявление привычным способом, отметил министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Выплату также смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие российское гражданство и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей или законные представители.

Ранее по теме: Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных