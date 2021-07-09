СМИ назвали размер компенсации за досрочное расторжение контракта с Черчесовым
Бывшему главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову перед уходом предложили отступные в размере 5 млн евро, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Данная сумма была прописана в контракте Черчесова.
РФС расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу 8 июля. До этого в контексте своей возможной отставки Черчесов заявил, что не будет принимать эмоциональных решений. Технический комитет РФС признал его работу на чемпионате Европы 2020 г. неудовлетворительной.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).
Позже Черчесов заявил, что его не увольняли с поста и он покинул должность добровольно. «Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались, — все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», — говорил он.
По словам Черчесова, его разговор с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым был «абсолютно нормальным». Вопрос об отставке закрывается «на комфортных для РФС условиях».