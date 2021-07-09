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Мальта первой в Европе запретит въезд для непривитых от коронавируса

Ведомости

С 14 июля прибывшие на Мальту путешественники должны будут предъявить признанный сертификат о вакцинации, сообщил вице-премьер и министр здравоохранения страны Крис Ферне.

«Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг», — приводит слова министра Times of Malta. При этом дети в сопровождении привитых взрослых должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, дети без сопровождения взрослых в страну допущены не будут.

Кроме того, непривитые жители Мальты не смогут выезжать за границу. Они должны будут получить разрешение от управления здравоохранения на въезд или выезд из страны. А по возвращении пройти карантин.

«Правила те же, что и для стран красной зоны. Люди без сертификата о вакцинации не могут путешествовать туда без разрешения, по какой бы то ни было причине», — отметил вице-премьер.

25 мая Россия возобновила авиасообщение с Мальтой, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией и Исландией.

Ранее по теме: Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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