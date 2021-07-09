Мальта первой в Европе запретит въезд для непривитых от коронавируса
С 14 июля прибывшие на Мальту путешественники должны будут предъявить признанный сертификат о вакцинации, сообщил вице-премьер и министр здравоохранения страны Крис Ферне.
«Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг», — приводит слова министра Times of Malta. При этом дети в сопровождении привитых взрослых должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, дети без сопровождения взрослых в страну допущены не будут.
Кроме того, непривитые жители Мальты не смогут выезжать за границу. Они должны будут получить разрешение от управления здравоохранения на въезд или выезд из страны. А по возвращении пройти карантин.
«Правила те же, что и для стран красной зоны. Люди без сертификата о вакцинации не могут путешествовать туда без разрешения, по какой бы то ни было причине», — отметил вице-премьер.
25 мая Россия возобновила авиасообщение с Мальтой, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией и Исландией.