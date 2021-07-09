В ООН выразили «растущую обеспокоенность» ситуацией в Афганистане
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, сообщает ТАСС.
«Мы сохраняем все растущую обеспокоенность военной ситуацией на земле в Афганистане и продолжением боев. Критически важно, чтобы все стороны удвоили свои усилия по достижению соглашения», — сказал он.
Ситуация в Афганистане ухудшается на фоне вывода из страны американских войск. По решению президента США Джо Байдена этот процесс должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Сообщалось, что войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России), при этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.
Накануне в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса «Талибана». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Сегодня официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».