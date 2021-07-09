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Талибы в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана

Ведомости

Представители движения «Талибан» (признано террористическим в России) во время пресс-конференции в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана. Об этом заявил глава делегации Шахабуддин Делавар.

«Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков, и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности, по противодействию контрабанде», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее ситуация в Афганистане начала ухудшаться на фоне вывода из страны войск США. Предполагается, что этот процесс завершится к 11 сентября 2021 г. — к 20-летию присутствия там американской миссии. Сейчас войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово и с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана». При этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя действия США, заявил, что Вашингтон признал провал своей миссии в Афганистане. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас террористическая угроза в стране «многократно выросла», как и «наркотическая угроза».

Делегация катарского офиса «Талибана» прибыла в Москву ранее сегодня. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил «РИА Новости», что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у тех беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном. Так, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему», подчеркнул собеседник агентства.

Ранее по теме: Песков объяснил переговоры с «Талибаном» в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных