Талибы в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана
Представители движения «Талибан» (признано террористическим в России) во время пресс-конференции в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана. Об этом заявил глава делегации Шахабуддин Делавар.
«Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков, и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности, по противодействию контрабанде», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее ситуация в Афганистане начала ухудшаться на фоне вывода из страны войск США. Предполагается, что этот процесс завершится к 11 сентября 2021 г. — к 20-летию присутствия там американской миссии. Сейчас войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово и с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана». При этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя действия США, заявил, что Вашингтон признал провал своей миссии в Афганистане. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас террористическая угроза в стране «многократно выросла», как и «наркотическая угроза».
Делегация катарского офиса «Талибана» прибыла в Москву ранее сегодня. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил «РИА Новости», что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у тех беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном. Так, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему», подчеркнул собеседник агентства.