Талибы в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана

Ранее ситуация в Афганистане начала ухудшаться на фоне вывода из страны войск США. Предполагается, что этот процесс завершится к 11 сентября 2021 г. — к 20-летию присутствия там американской миссии. Сейчас войска выведены уже на 90%. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово и с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана». При этом правительство Афганистана уже утратило контроль над шестой частью регионов страны, а также над почти двумя третями государственной границы.