Бывший вратарь «Зенита» Лунев стал игроком «Байера»
Российский вратарь Андрей Лунев стал игроком леверкузенского «Байера», сообщается в Telegram-канале футбольной правовой компании «Алетейя», которая сопровождала этот трансфер.
«Мы это сделали. Контракт подписан», — говорится в сообщении.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, Лунев подписал контракт с немецким клубом до 2023 г.
Ранее о том, что Лунев прибыл в Леверкузен для прохождения медицинского обследования перед трансфером, сообщало немецкое издание Bild.
Летом у Лунева истек контракт с «Зенитом». За этот клуб он выступал с 2017 г. и провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. При этом он сохранил ворота в 47 играх. На его счету также 7 матчей в составе сборной России.