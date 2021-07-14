Суд арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов в Москве
Кузьминский районный суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки между мигрантами, произошедшей 12 июля в Кузьминках, по статье об участи в несанкционированном митинге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
«Суд признал виновными шестерых задержанных после драки в районе метро "Кузьминки" по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании) и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток», — сообщили в суде. Гражданство арестованных не называется.
Массовая драка между мигрантами из Средней Азии произошла поздно вечером 12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человек.
В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции добавили, что участников драки выдворят из России.