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Суд арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов в Москве

Ведомости

Кузьминский районный суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки между мигрантами, произошедшей 12 июля в Кузьминках, по статье об участи в несанкционированном митинге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд признал виновными шестерых задержанных после драки в районе метро "Кузьминки" по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании) и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток», — сообщили в суде. Гражданство арестованных не называется.

Массовая драка между мигрантами из Средней Азии произошла поздно вечером 12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человек.

В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции добавили, что участников драки выдворят из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных