Суд арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов в Москве

Массовая драка между мигрантами из Средней Азии произошла поздно вечером 12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человек.