В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

В целом по России сегодня был побит очередной рекорд смертности от коронавируса: погибли за сутки 786 человек. Более 700 смертей за сутки по стране фиксируется девятый день подряд. В то же время суточная заболеваемость стала снижаться — до 23 827 человек, а вчера было зафиксировано 24 702 новых случая. До этого суточный прирост заболевших четыре дня подряд превышал отметку в 25 000 человек.