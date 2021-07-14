В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек
В Свердловской области запретили проводить массовые мероприятия с более чем 500 участниками на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
«Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 г., в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек», — говорится в сообщении.
Накануне региональные власти договорились с Екатеринбургской епархией РПЦ, что та не будет проводить традиционный Царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля в память о годовщине расстрела семьи последнего императора России Николая II. До этого митрополит екатеринбургский Евгений предоставил людям добровольно решать о своем участии в мероприятии, отметив, что «идеальных решений не существует», но сам он пойдет на крестный ход.
Так церковный иерарх ответил на распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об отмене Царского крестного хода. Куйвашев в качестве доводов для отмены мероприятия приводил пример прошлогоднего, на котором участники не соблюдали масочный режим, после чего некоторые из них заразились.
По данным оперштаба на 13 июля, в Свердловской области за сутки выявили 461 новый случай коронавируса, умерли 18 пациентов. Регион находится на пятом месте по приросту зараженных в России. Для сравнения, вчера было зафиксировано 459 новых случаев, а 12 июля — 464.
В целом по России сегодня был побит очередной рекорд смертности от коронавируса: погибли за сутки 786 человек. Более 700 смертей за сутки по стране фиксируется девятый день подряд. В то же время суточная заболеваемость стала снижаться — до 23 827 человек, а вчера было зафиксировано 24 702 новых случая. До этого суточный прирост заболевших четыре дня подряд превышал отметку в 25 000 человек.