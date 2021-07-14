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В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

Ведомости

В Свердловской области запретили проводить массовые мероприятия с более чем 500 участниками на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 г., в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек», — говорится в сообщении.

Накануне региональные власти договорились с Екатеринбургской епархией РПЦ, что та не будет проводить традиционный Царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля в память о годовщине расстрела семьи последнего императора России Николая II. До этого митрополит екатеринбургский Евгений предоставил людям добровольно решать о своем участии в мероприятии, отметив, что «идеальных решений не существует», но сам он пойдет на крестный ход.

Так церковный иерарх ответил на распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об отмене Царского крестного хода. Куйвашев в качестве доводов для отмены мероприятия приводил пример прошлогоднего, на котором участники не соблюдали масочный режим, после чего некоторые из них заразились.

По данным оперштаба на 13 июля, в Свердловской области за сутки выявили 461 новый случай коронавируса, умерли 18 пациентов. Регион находится на пятом месте по приросту зараженных в России. Для сравнения, вчера было зафиксировано 459 новых случаев, а 12 июля — 464.

В целом по России сегодня был побит очередной рекорд смертности от коронавируса: погибли за сутки 786 человек. Более 700 смертей за сутки по стране фиксируется девятый день подряд. В то же время суточная заболеваемость стала снижаться — до 23 827 человек, а вчера было зафиксировано 24 702 новых случая. До этого суточный прирост заболевших четыре дня подряд превышал отметку в 25 000 человек.

Ранее по теме: Роспотребнадзор сообщил о преобладании дельта-штамма коронавируса в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных