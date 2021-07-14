Мурашко назвал долю заболевших коронавирусом после вакцинации

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».