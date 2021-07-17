В России за сутки выявили 25 116 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 25 116 человек, следует из статистики оперштаба на 17 июля. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 933 115. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 147 655 человек.
Вчера, 16 июля, оперштаб сообщил о 25 704 новых случаях COVID-19. Умерли 799 человек. За сутки в России полностью выздоровели 21 437 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 322 345.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 4561 человека, выздоровели 7643 граждан, умерли 102 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 458 778 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2541), Санкт-Петербург (+1957), Нижегородская (+535) и Свердловская (+492) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 189,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,07 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 34 млн случаев, Индии (свыше 31 млн) и Бразилии (более 19,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».