Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса на фоне задержек с поставками препаратов в некоторые регионы из-за повышенного спроса, сообщается на сайте правительства.
«Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв», — говорится в сообщении.
Доложить о результатах министерства должны до 21 июля. По словам Мишустина, эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной, главам регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с COVID-19.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».