CNN: в администрации Байдена допускают версию об искусственном происхождении коронавируса
Высокопоставленные чиновники в администрации президента США, курирующие расследование причин возникновения коронавируса, считают, что версия об искусственном происхождении коронавируса как минимум не менее правдоподобна, чем версия о его возникновении в дикой природе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Кроме высших должностных лиц, среди которых телеканал называет и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, версию об искусственном происхождении коронавируса всерьез изучают и спецслужбы, которые год назад относились к ней скептически. В то же время большинство ученых, занимающихся изучением коронавирусов, считают эту версию маловероятной.
На данный момент веских доказательств, исключавших бы одну из этих версий, не представлено, подчеркивает телеканал, допуская, что в докладе американской разведки не будет окончательного вывода.
Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия в мире могла начаться вследствие утечки коронавируса из лаборатории.
Гебрейесус призвал Китай к большей открытости и способствованию выяснения источников заражения. Он подчеркнул, что если страна предоставит все необходимые сведения, можно будет исключить вероятность лабораторной утечки.
Вспышка COVID-19 началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. Постепенно вирус распространился по миру, 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день инфекция обнаружилась почти у 188,9 млн жителей планеты. Из них свыше 4 млн умерли.