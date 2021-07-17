CNN: в администрации Байдена допускают версию об искусственном происхождении коронавируса

Кроме высших должностных лиц, среди которых телеканал называет и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, версию об искусственном происхождении коронавируса всерьез изучают и спецслужбы, которые год назад относились к ней скептически. В то же время большинство ученых, занимающихся изучением коронавирусов, считают эту версию маловероятной.