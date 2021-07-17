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CNN: в администрации Байдена допускают версию об искусственном происхождении коронавируса

Ведомости

Высокопоставленные чиновники в администрации президента США, курирующие расследование причин возникновения коронавируса, считают, что версия об искусственном происхождении коронавируса как минимум не менее правдоподобна, чем версия о его возникновении в дикой природе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Кроме высших должностных лиц, среди которых телеканал называет и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, версию об искусственном происхождении коронавируса всерьез изучают и спецслужбы, которые год назад относились к ней скептически. В то же время большинство ученых, занимающихся изучением коронавирусов, считают эту версию маловероятной.

На данный момент веских доказательств, исключавших бы одну из этих версий, не представлено, подчеркивает телеканал, допуская, что в докладе американской разведки не будет окончательного вывода.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия в мире могла начаться вследствие утечки коронавируса из лаборатории.

Гебрейесус призвал Китай к большей открытости и способствованию выяснения источников заражения. Он подчеркнул, что если страна предоставит все необходимые сведения, можно будет исключить вероятность лабораторной утечки.

Вспышка COVID-19 началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. Постепенно вирус распространился по миру, 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день инфекция обнаружилась почти у 188,9 млн жителей планеты. Из них свыше 4 млн умерли.

Ранее по теме: В ВОЗ допустили вероятность лабораторного происхождения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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