В Аргентине заявили о «критической» задержке поставок «Спутника V»

Советник президента заявила, что президент Аргентины подписал указ о возможности поставок вакцины от коронавируса из США. Плюс этих вакцин в том, что их разрешено применять для вакцинации детей. По данным издания, речь, вероятно, идет о вакцине Pfizer: только она сейчас разрешена для применения у детей. Издание отметило, что стратегия вакцинации Аргентины руководствуется геополитическими критериями, а не санитарными.