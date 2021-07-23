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В Аргентине заявили о «критической» задержке поставок «Спутника V»

Ведомости

Ситуация с вакцинацией от коронавируса в Аргентине становится критической из-за задержки поставок вакцины «Спутник V», сообщило издание La Nacion со ссылкой на письмо советника президента страны Сесилии Никколини первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману.

В письме говорится, что власти Аргентины ожидали поставки минимум 1 млн доз второго компонента вакцины 10 или 11 июля для вакцинации пожилых людей. Партия поступила 13 июля в объеме 550 000 доз.

Никколини отметила, что Аргентина ожидает поставки 5,5 млн доз первого компонента вакцины и 13,1 млн доз второго компонента. Она добавила, что контракт с РФПИ находится на грани расторжения. По словам Никколини, в стране начались регулярные поставки вакцин других производителей.

Советник президента заявила, что президент Аргентины подписал указ о возможности поставок вакцины от коронавируса из США. Плюс этих вакцин в том, что их разрешено применять для вакцинации детей. По данным издания, речь, вероятно, идет о вакцине Pfizer: только она сейчас разрешена для применения у детей. Издание отметило, что стратегия вакцинации Аргентины руководствуется геополитическими критериями, а не санитарными.

О задержках в поставках второго компонента «Спутника V» в Аргентину местное издание La Nacion сообщало в июне. К середине прошлого месяца в страну поступило почти 7,9 млн доз первого компонента и чуть больше 1,5 млн — второго. Из-за дефицита последнего срок между введением первой и второй инъекции пришлось увеличить до 12 недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных