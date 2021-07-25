В России за сутки выявили 24 072 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3406 человек, выздоровели 5482 пациента, умерли 103 человека. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 488 078 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2191), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+534) и Свердловская (+491) области.