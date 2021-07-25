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Бастрыкин призвал ускорить процесс блокировки сайтов с запрещенной информацией

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для эффективной борьбы с экстремизмом и терроризмом процесс блокировки интернет-ресурсов с запрещенной информацией в России должен занимать один-два часа. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«С учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов», — рассказал он.

По мнению председателя СК, это позволит более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в сети. Бастрыкин также считает, что необходимо усовершенствовать законодательство в сфере противодействия производству и распространению экстремистских материалов в интернете.

Одним из способов противодействия этому на международном уровне Бастрыкин назвал регламентировать порядок регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для оперативного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных