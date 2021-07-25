Бастрыкин призвал ускорить процесс блокировки сайтов с запрещенной информацией

«С учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов», — рассказал он.