Путин поздравил Бацарашкину с олимпийским золотом

Своей победой Бацарашкина принесла первое золото российской сборной. Во время состязаний произошел сбой электроники: система не зафиксировала выстрел российского стрелка в отведенные 50 секунд, однако судьи, посовещавшись, подтвердили сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел. Через четыре дня 24-летняя спортсменка примет участие в квалификации стрельбы из пистолета с 25 м.