Путин поздравил Бацарашкину с олимпийским золотом
Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
«Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех – заслуженная награда за ваш труд, талант и целеустремленность», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Своей победой Бацарашкина принесла первое золото российской сборной. Во время состязаний произошел сбой электроники: система не зафиксировала выстрел российского стрелка в отведенные 50 секунд, однако судьи, посовещавшись, подтвердили сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел. Через четыре дня 24-летняя спортсменка примет участие в квалификации стрельбы из пистолета с 25 м.
На данный момент у российской сборной одна золотая, три серебряных и одна бронзовая медали. В общекомандном зачете она занимает пятое место.