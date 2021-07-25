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Путин поздравил Бацарашкину с олимпийским золотом

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

«Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех – заслуженная награда за ваш труд, талант и целеустремленность», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Своей победой Бацарашкина принесла первое золото российской сборной. Во время состязаний произошел сбой электроники: система не зафиксировала выстрел российского стрелка в отведенные 50 секунд, однако судьи, посовещавшись, подтвердили сбой электроники и разрешили россиянке сделать повторный выстрел. Через четыре дня 24-летняя спортсменка примет участие в квалификации стрельбы из пистолета с 25 м.

На данный момент у российской сборной одна золотая, три серебряных и одна бронзовая медали. В общекомандном зачете она занимает пятое место.

Ранее по теме: Российская сборная завоевала первое золото на Играх в Токио

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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