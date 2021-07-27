В Симферополе экстренно сел самолет из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолет Boeing-737 с вибрацией двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно», — сказал собеседник агентства.
По данным агентства «РИА Новости», на борту самолета находятся 165 пассажиров. Нештатная ситуация возникла на борту самолета, летевшего из Москвы в Крым, сообщил ТАСС представитель авиакомпании «Якутия».