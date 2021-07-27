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Минздрав анонсировал новые меры по борьбе с курением

Ведомости

Минздрав планирует проработать новые меры по борьбе с курением в России, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», – написал Салагай.

Среди таких мер – производство обезличенных упаковок сигарет, 75% площади которых должны занимать изображения о вреде курения, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и введение запрета на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Замминистра напомнил, что в России уже принят комплексный антитабачный закон, а также закон, которым электронные сигареты фактически приравниваются к обычным в плане регулирования. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах, еще 79 ввели хотя бы одно частичное ограничение их использования, подчеркнул он.

Ранее по теме: ВОЗ призвала принять меры по борьбе с электронными сигаретами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных