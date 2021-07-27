Минздрав анонсировал новые меры по борьбе с курением
Минздрав планирует проработать новые меры по борьбе с курением в России, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», – написал Салагай.
Среди таких мер – производство обезличенных упаковок сигарет, 75% площади которых должны занимать изображения о вреде курения, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и введение запрета на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.
Замминистра напомнил, что в России уже принят комплексный антитабачный закон, а также закон, которым электронные сигареты фактически приравниваются к обычным в плане регулирования. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах, еще 79 ввели хотя бы одно частичное ограничение их использования, подчеркнул он.