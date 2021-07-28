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Власти Украины ввели обязательный карантин для прибывающих из России

Ведомости

Правительство Украины ввело обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывающих из России и Индии, сообщила пресс-служба минздрава страны.

«Для всех лиц независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности, для них будет установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения», – говорится в сообщении.

Мера направлена на противодействие распространению коронавируса, в частности, штамма «дельта». Изменение вступит в силу через семь дней после публикации постановления.

Иностранцы, прибывающие из других государств, должны иметь при себе страховой полис и либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса, либо сертификат о пройденной вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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