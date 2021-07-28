Власти Украины ввели обязательный карантин для прибывающих из России

«Для всех лиц независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности, для них будет установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения», – говорится в сообщении.