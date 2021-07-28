Власти Украины ввели обязательный карантин для прибывающих из России
Правительство Украины ввело обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывающих из России и Индии, сообщила пресс-служба минздрава страны.
«Для всех лиц независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности, для них будет установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения», – говорится в сообщении.
Мера направлена на противодействие распространению коронавируса, в частности, штамма «дельта». Изменение вступит в силу через семь дней после публикации постановления.
Иностранцы, прибывающие из других государств, должны иметь при себе страховой полис и либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса, либо сертификат о пройденной вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.