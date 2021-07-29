Минфин предложил ввести уголовное наказание за незаконное производство табака
Министерство финансов России предложило ввести уголовную ответственность за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагаются изменения в статью 171.3 УК РФ в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии», — говорится в материалах, приложенных к проекту.
В документе отмечается, что потери федерального бюджета из-за ухода части табачного рынка в теневой сектор в 2019 г. оценивались в 70-100 млрд руб., а в 2020 г. потери ориентировочно составили 50 млрд руб. Ведомство оценивало долю нелегального оборота табачных изделий в 15% в 2019 г., а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса она упала до 7%.
26 июля Минфин разработал законопроект, в соответствии с которым деятельность по производству, хранению, поставке табачных изделий и сырья для изготовления таковых, а также их оптовой продаже будет подлежать лицензированию. Кроме того, ведомство предложило обязать производителей регистрировать основное оборудование для создания подобной продукции.
В июне Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду в Россию из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. руб.