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Минфин предложил ввести уголовное наказание за незаконное производство табака

Ведомости

Министерство финансов России предложило ввести уголовную ответственность за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагаются изменения в статью 171.3 УК РФ в части введения уголовной ответственности за деятельность в области производства и оборота табачных изделий и сырья без соответствующей лицензии», — говорится в материалах, приложенных к проекту.

В документе отмечается, что потери федерального бюджета из-за ухода части табачного рынка в теневой сектор в 2019 г. оценивались в 70-100 млрд руб., а в 2020 г. потери ориентировочно составили 50 млрд руб. Ведомство оценивало долю нелегального оборота табачных изделий в 15% в 2019 г., а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса она упала до 7%.

26 июля Минфин разработал законопроект, в соответствии с которым деятельность по производству, хранению, поставке табачных изделий и сырья для изготовления таковых, а также их оптовой продаже будет подлежать лицензированию. Кроме того, ведомство предложило обязать производителей регистрировать основное оборудование для создания подобной продукции.

В июне Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду в Россию из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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