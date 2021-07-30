В России за сутки выявили 23 564 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 196 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,7 млн случаев, Индии (более 31,5 млн), Бразилии (свыше 19,8 млн) и Франции (6,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.