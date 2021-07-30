В России за сутки выявили 23 564 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 564 человек, следует из статистики оперштаба на 30 июля. Умерли 794 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 242 066. Умер за все время пандемии 157 771 человек.
Вчера, 29 июля, оперштаб сообщил о 23 270 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4574 человека, скончались 76 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 502 612 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1916), Московская (+1453), Нижегородская (+535) и Свердловская (+507) области.
За сутки полностью выздоровели 20 485 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 588 848.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 196 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,7 млн случаев, Индии (более 31,5 млн), Бразилии (свыше 19,8 млн) и Франции (6,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.