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В России за сутки выявили 23 564 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 564 человек, следует из статистики оперштаба на 30 июля. Умерли 794 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 242 066. Умер за все время пандемии 157 771 человек.

Вчера, 29 июля, оперштаб сообщил о 23 270 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 3481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4574 человека, скончались 76 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 502 612 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1916), Московская (+1453), Нижегородская (+535) и Свердловская (+507) области.

За сутки полностью выздоровели 20 485 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 588 848.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 196 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,7 млн случаев, Индии (более 31,5 млн), Бразилии (свыше 19,8 млн) и Франции (6,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных