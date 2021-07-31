Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание новой орбитальной станции
Научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал из-за ухудшения технического состояния МКС приступить к разработке новой орбитальной станции, сообщается на сайте госкорпорации.
«Совет рекомендовал госкорпорации "Роскосмос" с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 г. завершением её эксплуатации принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП − 2025», — говорится в сообщении.
«Роскосмосу» также рекомендовано дополнительно проанализировать состояние российского сегмента МКС, разработать и согласовать с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.
МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.