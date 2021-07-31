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Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание новой орбитальной станции

Ведомости

Научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал из-за ухудшения технического состояния МКС приступить к разработке новой орбитальной станции, сообщается на сайте госкорпорации.

«Совет рекомендовал госкорпорации "Роскосмос" с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 г. завершением её эксплуатации принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП − 2025», — говорится в сообщении.

«Роскосмосу» также рекомендовано дополнительно проанализировать состояние российского сегмента МКС, разработать и согласовать с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.

МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных