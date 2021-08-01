В России стартовала расширенная программа «Дальневосточный гектар»

«Программа по выделению одного гектара показала неплохие результаты на Дальнем Востоке. Землю получили более 94 000 людей. Теперь такая возможность есть для тех, кто живет в Арктической зоне. Предоставление одного гектара – это степень свободы и новая возможность для активных людей. Программа рассчитана на тех, кто готов брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься развитием бизнеса», — заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.