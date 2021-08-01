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В России стартовала расширенная программа «Дальневосточный гектар»

Ведомости

В России с 1 августа начала свою работу расширенная программа «Дальневосточный гектар», которая теперь распространяется и на Арктическую зону страны.

Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. В соответствии с ее правилами любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке можно построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством или бизнесом.

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане, уже освоившие один участок, могут получить еще один, а бесплатный гектар можно получить теперь также на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

«Программа по выделению одного гектара показала неплохие результаты на Дальнем Востоке. Землю получили более 94 000 людей. Теперь такая возможность есть для тех, кто живет в Арктической зоне. Предоставление одного гектара – это степень свободы и новая возможность для активных людей. Программа рассчитана на тех, кто готов брать землю, возделывать ее, строить на ней жилье, заниматься развитием бизнеса», — заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Россияне могут выбрать один из 1,1 млн выбранных на эти цели гектаров через портал гектарварктике.рф. Наиболее широкий выбор земельных участков в Мурманской области (767 000 га) и в Карелии (339 000 га). Сама процедура теперь займет всего месяц.

Ранее по теме: Путин распространил закон о дальневосточном гектаре на Арктику

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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