Полиция назвала две версии убийства главы «Белорусского дома в Украине»
Киевская полиция рассматривает две версии смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова: суицид и умышленное убийство с имитацией суицида, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге. Ранее сегодня полиция Киева сообщила, что Шишова обнаружили повешенным в одном из парков Киева.
Он рассказал, что правоохранители изучают образ жизни погибшего и его общественную деятельность. «Это мы можем узнать после опроса свидетелей, после анализа с видеокамеры, проведения следственных экспериментов и ряда экспертиз», — отметил Клименко (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что Шишов ранее не обращался в полицию по поводу возможной слежки за ним. У полиции нет информации, что за Шишовым велась слежка.
2 августа «Белорусский дом в Украине» сообщил, что Шишов, предположительно, вышел из дома на ежедневную пробежку и пропал. Сотрудники организации проверили места, где он обычно бегал, но не нашли его следов.
Организация была создана для помощи гражданам Белоруссии, которые были вынуждены уехать за границу.